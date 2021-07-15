Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
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Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı Tunceli'de piknik yapan vatandaşların olduğu alana yıldırım isabet etti.

Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

TUNCELİ - Tunceli'de piknik yapan vatandaşların olduğu alana yıldırım isabet etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan yangın belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından merkeze bağlı Uzuntarla köyü civarına yıldırım düştü. Piknikçilerin bulunduğu alana isabet eden yıldırım yangını sebep olurken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Tunceli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler ve bölgede bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Tunceli'de piknikçilerin olduğu alana yıldırım isabet etti: Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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