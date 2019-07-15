Tunceli'de patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli'de patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesindeki bir araziye önceden yerleştirildiği belirlenen patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tunceli'de patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesindeki bir araziye önceden yerleştirildiği belirlenen patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde, 4 yaşındaki Nupelde Güloğlu'nun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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