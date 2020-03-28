Tunceli'de Pandemi Kurulu korona virüsüne karşı tedbirler aldı
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Tunceli, Güncel

Tunceli'de Pandemi Kurulu korona virüsüne karşı tedbirler aldı

Tunceli'de korona virüsü salgınına karşı yapılan toplantıda alınan kararlar açıklandı.

28.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:17
Tunceli'de Pandemi Kurulu korona virüsüne karşı tedbirler aldı

Tunceli'de korona virüsü salgınına karşı yapılan toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında Pandemi Kurulu toplanarak tedbir kararları aldı.

Alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri gereği kurulan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince oy birliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.Tunceli Merkez ve 7 İlçesinde çalışan tüm kamu görevlilerimizin İl dışına gidip gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir.Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geçişlere 30 Nisan 2020 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Günde iki sefer yapılacak seferlerden gıda ve ihtiyaç tedarikçileri, kargo şirketleri, ambulans gibi acil durumda olanlar faydalanacaktır. Hasta nakli gibi çok acil durumlar için de bir feribot hazır bekletilecektir. Tekstil fabrikalarında, sosyal mesafeyi korumak şartıyla maske üretiminde çalışan işçilerimiz dışında diğer çalışanlar 30 Nisan 2020 tarihine kadar izinli sayılacaklardır.Tunceli genelinde özel ve kamu inşaatları, Tunceli dışından inşaat sektöründe çalışacak olanların ilimize gelme ihtimaline karşı 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.Tunceli'ye gelecek olan tüm turizm turları 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. İlçelerimiz ile il merkezi arasında toplu taşıma yapan araç seferleri de 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur"denildi.

Pülümür, Nazımiye, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt ve Ovacık noktaları ile merkezdeki 3 noktada Jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince düzenli bir şekilde kontrol yapılacağı aktarılan açıklamanın devamında: "İkametgah adresi il dışı olanların T.C No, adı soyadı, iletişim numarası ve il içindeki ikametgah adresleri günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğü' ne bildirilerek bu kişilerden evde izleme onam formunun imzalatılması 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacaktır.Market ve ticari işletmelerin indirim günü, promosyon, açılış, çekiliş organizasyonlarına 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çay, meşrubat ikramları 30 Nisan 2020 tarihine kadar kaldırılmıştır"ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet başsavcısı Mustafa Atbaş,Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Ali Şen, İl Sağlık Müdür vekili Dr. Çağdar Özdemir ve diğer kurum amirleri katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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