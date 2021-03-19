Tunceli'de otomobilinde 557 gram esrar ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

Tunceli'de otomobilinde yapılan aramada plastik bidon içerisine gizlenmiş bir miktar esrar bulunan sürücü gözaltına alındı.

Tunceli'de otomobilinde yapılan aramada plastik bidon içerisine gizlenmiş bir miktar esrar bulunan sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada plastik bidon içerisine gizlenmiş 557 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.Y. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren