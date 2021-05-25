Tunceli'de otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı
Tunceli'de otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı.
Tunceli'de otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı.
M.D'nin kullandığı 33 LY 465 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda Melek Ataş ve 9 yaşındaki kızı Öykü Ataş'a çarptı.
Kazada yaralanan anne ve kızı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Öykü Ataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren