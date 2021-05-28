Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Hozat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 BTM 631 plakalı otomobil ile Ş.U. idaresindeki 62 T 0044 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı
İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Gervinho Cristiano Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 19:11:42. #1.11#

title