Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Uzuntarla köyüne bağlı Samanlı Mezrası'nda henüz bilinmeyen nedenle kuru otlarla kaplı bir alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı
Spor Bülent Uygun Mesut Özil Gökhan Töre Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:56:28. #1.17#