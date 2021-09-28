Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Uzuntarla köyüne bağlı Samanlı Mezrası'nda henüz bilinmeyen nedenle kuru otlarla kaplı bir alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.