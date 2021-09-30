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Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangını söndürüldü.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangını söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Hozat ilçesinde bağlı Payamlı Tepe bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını başladı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Görevlilerin yoğun uğraşları sonucu yangın bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

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