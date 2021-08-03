Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı
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Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı

Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgedeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı gelecek günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insanı faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği belirtildi.

Kentte 1 Eylül Çarşamba gününe kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kent merkezinde Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat ilçesinde Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık ilçesinde Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür ilçesinde Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye ilçesinde Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt ilçesinde ise Dallıbel ormanlık alanlarına giriş ve çıkışın yasaklandığı ifade edildi.

Yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü personeli ve mahalle muhtarlıklarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile civarında izin verilen yerler haricinde 01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına ve saat 20.00'den sonra piknik ve benzeri faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Orman ve ormanlık alanların civarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal ve benzeri şeyler yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, kent genelinde çıkan yangınları gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar ile vatandaşların yangın haberini 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirmesi istendi.

Yangına hassas günlerde, cumartesi ve pazar günleri sorumluluk alanlarına göre oluşturulacak kolluk ekiplerince ortak devriye atılarak riskli sahaların denetimleri yapılacağı aktarılan açıklamada, "Orman yangınları açısından kritik günlerde camii ve belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar dikkatli olunması konusunda uyarılacaktır. Yangın söndürmede kullanılan belediyeler, Karayolları, DSİ, Orman, İl Özel İdaresi ve benzeri kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır olacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır." denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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