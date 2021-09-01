Tunceli'de ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı

Tunceli'de ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Aktuluk Mahallesi'ndeki Çiçekli-Hozat kara yolu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına iki helikopter ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'lar müdahalede bulundu.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Muslera Burak Elmas Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tunceli'de ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:59:49. #1.16#

title