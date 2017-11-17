Tunceli'de öldürülen 4 teröristin biri sözde bölge komite sorumlusu çıktı

Ölü ele geçirilen Tali'nin, 2,5 ay önce öldürülen ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan örgütün sözde Tunceli Komite Sorumlusu Yılmaz Kesin'in yerine geçtiği belirlendi



TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında mağarada sıkıştırılıp ölü olarak ele geçirilen 4 teröristen birinin terör örgütü PKK ile işbirliği yapan terör örgütü MKP'nin sözde bölge komite sorumlusu "Cenk" kod adlı Eren Tali olduğu belirlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve havadan helikopterlerin desteği ile Ovacık kırsalında Munzur dağı eteklerinde bir mağarada dün sıkıştırılan terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Ölü olarak ele geçirilen 2'si kadın 4 teröristten "Cenk" kod adlı Eren Tali'nin, terör örgütü PKK ile iş birliği yapan MKP'nin sözde Tunceli Bölge Komite sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Terörist Tali'nin, Ovacıkta 01 Ağustos 2017 tarihinde Silahlı İHA destekli yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 teröristten İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde mavi kategori de yer alan MKP'nin sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes'in yerine geçtiği bildirildi.