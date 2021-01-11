Tunceli'de, okullarda İstiklal Marşı okundu

TUNCELİ'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, okullarda eş zamanlı bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni haftaya başlanırken, tüm okullarda bayrak töreni düzenlenerek, İstiklal Marşı okunması kararının ardından Tunceli'deki okullarda da tören gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar Parlak ile okul müdürü ve öğretmenlerin katılımıyla Latif Büyükdağ İlkokulu'nda, sosyal mesafe kuralına uygun yapılan törende göndere Türk bayrağı çekildi ve İstiklal Marşı okundu. Tuncelililer de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak, ellerinde Türk bayrağı ile törene eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı