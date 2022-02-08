Tunceli'de okullara kar tatili

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle merkez ile 3 ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa