Tunceli'de okullara kar tatili
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Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.

12.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:57
Tunceli'de okullara kar tatili

'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.


Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini arttırarak devam ediyor. Ket tamamen beyaza bürünürken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. ve yollarında ise ekiplerin sürekli karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.


Okullar 1 gün tatil edildi


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır" denildi.


Öte yandan kar yağışının yarın da yoğun olarak devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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