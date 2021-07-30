Tunceli'de narkotik operasyonu
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Tunceli'de narkotik operasyonu

Tunceli'de narkotik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 575,47 gram esrar maddesi, 36 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 575,47 gram esrar maddesi, 36 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek olarak yapılan çalışmada, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 2 ayrı ikamette yapılan adli aramada; 575,47 gram esrar maddesi, 36 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de narkotik operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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