Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
22.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:02
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bahtiyar Çetin idaresindeki 62 AAC 64 plakalı otomobil, Yoncalı köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.
Kendi imkanlarıyla suya düşen aracından çıkan Çetin, haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi süren Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren