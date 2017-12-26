Tunceli'de Mühimmat Ele Geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda roketatar, uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık İlçemiz ve İl Merkez Kırsalında yapılan operasyonlarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar,2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,2 adet kalaşnikof şarjörü,120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç,6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye ve 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.



(Fatma Çıray/ İHA)