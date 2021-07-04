Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
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Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu

Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı.

TUNCELİ'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu koptu.  

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Y.'nin kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

    


Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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