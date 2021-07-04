Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu koptu (2)
SÜRÜCÜ ASKERİ HELİKOPTERLE ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİTunceli'de, virajlı yolda bariyerlere çarptıkkan sonra metrelerce sürüklenen motosiklette yaralanan sürücü Fatih Y., askeri helikopterle, kazada kolu kopan arkadaşı Müge S. ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
SÜRÜCÜ ASKERİ HELİKOPTERLE ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ
Tunceli'de, virajlı yolda bariyerlere çarptıkkan sonra metrelerce sürüklenen motosiklette yaralanan sürücü Fatih Y., askeri helikopterle, kazada kolu kopan arkadaşı Müge S. ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım