Tunceli'de minik Baturalp harçlığını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Tunceli'de 5 yaşındaki Baturalp, polis üniforması almak için biriktirdiği harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Tunceli'de 5 yaşındaki Baturalp, polis üniforması almak için biriktirdiği harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soyadı belirtilmeyen 5 yaşındaki Baturalp'in polis üniforması almak için harçlıklarından biriktirdiği 520 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı ifade edildi. Açıklamada, küçük çocuğa emniyet teşkilatının polis üniforması armağan ettiği belirtilerek, "Baturalp'e istediği polis üniformasını kahraman polisimiz hediye etti." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA