Tunceli'de minik Baturalp harçlığını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli, Polis, Kültür Sanat, Haber

Tunceli'de minik Baturalp harçlığını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tunceli'de 5 yaşındaki Baturalp, polis üniforması almak için biriktirdiği harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

22.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:48
Tunceli'de minik Baturalp harçlığını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tunceli'de 5 yaşındaki Baturalp, polis üniforması almak için biriktirdiği harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soyadı belirtilmeyen 5 yaşındaki Baturalp'in polis üniforması almak için harçlıklarından biriktirdiği 520 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı ifade edildi.

Açıklamada, küçük çocuğa emniyet teşkilatının polis üniforması armağan ettiği belirtilerek, "Baturalp'e istediği polis üniformasını kahraman polisimiz hediye etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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