Tunceli'de minibüslere maskesiz binen yolculara ceza uygulanacak - Haberler
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Tunceli'de minibüslere maskesiz binen yolculara ceza uygulanacak

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de minibüslere maskesiz binen yolculara ceza uygulanacak

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslere maske takmadan bindiği belirlenen yolculara cezai işlem yapılacak.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslere maske takmadan bindiği belirlenen yolculara cezai işlem yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslerin de salgına karşı afişlerle donatıldığı aktarılan açıklamada, "Minibüslere maske takmadan binmek isteyen yolculara cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım." ifadeleri kullanıldı.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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