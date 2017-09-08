Tunceli'de Minibüs Domuz Sürüsüne Çarptı

Tunceli'de yolcu minibüsünün çarptığı 5 domuz telef oldu.



Alınan bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki 62 AC 890 plakalı minibüs, Tunceli-Elazığ karayolu Kamışlı köyü yakınlarında yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı.



Kazada, 5 domuz telef oldu, minibüste ise hasar meydana geldi.



Yaklaşık bir saat süreyle kapanan Tunceli-Elazığ karayolu, kazayı gören vatandaşların telef olan domuzları yol kenarına almasıyla tekrar ulaşıma açıldı.



Sürücü B.Ç, yaptığı açıklamada, domuz sürüsünün yola aniden çıktığını ve fren yapmasına rağmen duramadığını belirtti.



Öte yandan, büyük hasarın meydana geldiği minibüste bulunan 10 yolcu, başka bir araçla Tunceli'ye gönderildi.