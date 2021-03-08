Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı
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Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı

08.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:16

- Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı Tunceli'de Mart ayında yağan kar iki ilçede 20 köy yolunu ulaşıma kapattı.

- Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı

TUNCELİ - Tunceli'de Mart ayında yağan kar iki ilçede 20 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Bingöl'ün yanı sıra Tunceli'de de etkili oldu. Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Pülümür'de 11 ve Nazımiye'de ise 9 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı.Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı bildirildi.

Öteyandan, bugün de bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı
Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı
Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı
Tunceli'de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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