TUNCELİ'DE, KURALLARA UYULAN İŞ YERLERİNE 'GÜVENLİ ALAN SERTİFİKASI'
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TUNCELİ'DE, KURALLARA UYULAN İŞ YERLERİNE 'GÜVENLİ ALAN SERTİFİKASI'

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte iş yerlerini gezerek koronavirüs önlemlerini yerinde inceledi.

TUNCELİ'DE, KURALLARA UYULAN İŞ YERLERİNE 'GÜVENLİ ALAN SERTİFİKASI'
19.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:01

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte iş yerlerini gezerek koronavirüs önlemlerini yerinde inceledi. Vali Özkan, koronavirüs tedbirlerine uyuulan işletmelere 'Güvenli Alan Sertifikası' verdi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, sağlık ekiplerinin de bulunduğu heyet ile Atatürk Mahallesi ve çarşı merkezindeki iş yerlerini gezerek, alınan koronavirüs önlemlerini denetledi. Vali Özkan, denetlediği bütün iş yeri sahiplerini ve çalışanlarını uyararak, müşterilerin içeriye maskesiz alınmamasını ve sosyal mesafe kuralarının harfiyen uygulanmasını istedi. Denetimlerde, koronavirüs tedbirlerini aksatmadan uygulayan iş yerlerine 'Güvenli Alan Sertifikası' verildi.

'BU BELADAN KURTULMAK BİZİM ELİMİZDE'

Vali Özkan, koronavirüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyleyerek, "Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın uğraştığı, bütün dünyanın mücadele ettiği bir salgın belası ile karşı karşıyayız. Bu beladan kurtulmak ve yenmek bizim elimizde. Gerekli tedbirlere uyar, sosyal mesafe kuralını uygularsak bu salgından uzak durabiliriz. Maskesiz çıkmayalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, temizlik konusunda asla taviz vermeyelim. İlimiz genelinde yaptığımız denetimlerde Covid-19 salgın tedbirlerine uyan ve koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkı uyarak bu konuda taviz vermeyen iş yerlerimizi tespit ettik. Bugün yaptığımız denetimler ile bu iş yerlerine 'Güvenli Alan Sertifikası' verdik. Bu iş yerleri verdiğimiz bu çıkartmayı iş yerlerine yapıştıracaklar ve müşteri bu iş yerinin bütün kurallara uyduğunu bilecek" dedi.

Vali Özkan, Tunceli genelindeki denetleme çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdüreceklerini ve bundan sonra oluşturulan bir heyetin her gün bu denetlemelere devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA

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