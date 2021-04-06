Tunceli'de Kovid-19 vaka sayısının arttığı bir köy karantinaya alındı
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Tunceli'de Kovid-19 vaka sayısının arttığı bir köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de Kovid-19 vaka sayısının arttığı bir köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgının yayılmasının engellenmesi için ekiplerce çalışma ve denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının rastlandığı Güneykonak köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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