Tunceli'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tunceli'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı

Tunceli'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çalışma ve denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının tespit edildiği Koyungölü köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Salgının yayılmasının önlenmesi için köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.

Mazgirt ilçesinde de bugün 4 köy ve 1 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Diego Serdar Aziz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 14:11:39. #1.14#

title