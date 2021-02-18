Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza verildi
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Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza verildi

18.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:58
Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza verildi

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kentte son bir haftada yapılan denetimlerde, 25 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları, 10 kişiye de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 725 lira ceza verildi.

Kumar oynayan kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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