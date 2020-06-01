Tunceli'de Kovid-19'la mücadele için ek tedbirler alındı
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Tunceli'de Kovid-19'la mücadele için ek tedbirler alındı

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Tunceli'de Kovid-19'la mücadele için ek tedbirler alındı
01.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:05

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine, Vali Tuncay Sonel başkanlığındaki İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin oy birliğiyle 15 Haziran'a kadar geçerli olacak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinden Elazığ'a feribotla sağlanan geçişlere getirilen kısıtlama maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uyulması koşuluyla kaldırıldı.

Pülümür, Nazımiye, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde 6, kent merkezinde 3 noktada jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri düzenli kontroller yapacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca da yurt ve misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak. Gerekli planlama ve işlemler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılacak.

Bankalarındaki bekleme alanlarına en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve numaratörlerin tek kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

İl merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu olmasının yanı sıra Düzgün Baba, Kureyş Baba Ziyareti, Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri gibi inanç merkezleri maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uyulması koşuluyla ziyaret edilebilecek.

Şehirler arası otobüs ve minibüslerle gelen ve giden tüm yolcular, şoförler, yardımcı personel ve otogar çalışanlarının sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına, araçların içi ve bagaj kısmının her seferden önce dezenfekte edilmesine, araçta maske takmanın zorunlu olmasına, seyahat esnasında çay, kahve ve kek gibi ikramların yapılmamasına, sık sık kolonya ikram edilmesine, işletmecisi tarafından günlük olarak otogarın dezenfekte edilmesine karar verildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü Misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesi ve izolasyonun etkin şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kararlaştırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince de 392 lira idari para cezası uygulanacak.

Türk Ceza Kanunu'nun "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü gereğince, kurallara uymayan kişilerin idari ve adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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