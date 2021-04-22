Tunceli'de Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden sürücülere 4 bin 369 lira ceza kesildi
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Tunceli'de Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden sürücülere 4 bin 369 lira ceza kesildi

Tunceli'de Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden sürücülere 4 bin 369 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 sürücüye 4 bin 369 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 sürücüye 4 bin 369 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki MOBESE kameralarından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücülerin tespit edildiği belirtildi.

Kısıtlamayı ihlal eden 6 sürücüye 4 bin 369 lira idari ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, "Kısıtlama saatleri içinde gerek MOBESE gerekse de yol kontrol uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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