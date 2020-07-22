Tunceli'de Kovid-19 kapsamında işletmelerin çalışma saatlerine yönelik uygulanan kısıtlama... Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında işletmelerin çalışma saatlerine yönelik uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında işletmelerin çalışma saatlerine yönelik uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine oy birliği ile karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA