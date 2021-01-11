Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avcıların hedefi oldu
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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avcıların hedefi oldu

11.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:26
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avcıların hedefi oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kaçak avlanan nesli koruma altındaki yaban keçisi telef oldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kaçak avlanan nesli koruma altındaki yaban keçisi telef oldu.

Büyükyurt köyü bölgesinde yaralı yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede 3 yaşındaki yaban keçisinin telef olduğunu belirledi.

Yaban keçisini vuran kişi ya da kişilerin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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