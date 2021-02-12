Tunceli'de koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu
12.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:16
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında olan ve avlanması yasak 7 yaban keçisi ölü bulundu.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında olan ve avlanması yasak 7 yaban keçisi ölü bulundu.
Yukarı Oyumca köyünde 7 yaban keçisini arazide ölü bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uzman bir veterinerle köye giden DKMP görevlileri, ölen keçilerden numuneler aldı.
Yaban keçilerinin ölüm nedeninin tespiti için numunelerin Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.
Aynı ilçede geçen ay da 8 yaban keçisi ölü bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren