Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu
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Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

12.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:05
Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında olan 7 yaban keçisi, ölü bulundu.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında olan 7 yaban keçisi, ölü bulundu. Vücudunda mermi izine rastlanılmayan yaban keçilerinden alınan numuneler, incelemeye götürüldü.

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde, koruma altındaki 7 yaban keçisi, ölü bulundu. Köylüler, durumu jandarmaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yaban keçilerinin vücudunda mermi izine rastlanılmadı. Keçilerden alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. 

Tunceli'de, aynı bölgede bir süre önce de 8 dağ keçisi ölü bulunmuş, alınan numuneler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmişti. 2017'deki benzer ölümlerde de alınan numuneler sonucu ise hayvanların, keçi vebasına yakalandığı tespit edilmişti.

Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu
Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu
Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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