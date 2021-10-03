Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel
Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri böyle görüntülendi Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.
Tunceli'de yöre insanları tarafından Hızır'ın davarı olduğu gerekçesiyle kutsallık atfedilen ve koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. Hem su içmek hem de karınlarını doyurmak için vadinin üst bölümlerinden inen yaban keçileri bir süre beslendikten sonra yeniden zirvelere doğru tırmanarak gözden kayboldu.