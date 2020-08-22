Tunceli'de koronavirüsle mücadelede İSDEM oluşturuldu TUNCELİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) oluşturuldu.

TUNCELİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) oluşturuldu.

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplantı yaptı. Toplantıda koronavirüsle mücadelede 13 maddelik yeni tedbirler açıklandı. Alınan kararlarda, koronavirüs tedbirlerini denetlemeye yönelik İl Salgın Denetim Merkezi'nin (İSDEM) oluşturulduğu bildirildi. İl salgın denetim merkezinin koordinasyonu vali yardımcısı, ilçe salgın denetim merkezinin koordinasyonu ise kaymakam tarafından sağlanacak.

Alınan kararlara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İl ve ilçe salgın denetim merkezlerinde denetim planlamasını yapmak, mahalle denetim ve iş yeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen ihbar ve şikayetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, Covid-19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı 'Hayat eve sığar' (HES) uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il ve ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabileceklerdir. HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikayetler İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine ulaştırılacaktır. İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgileri saklı tutulacak ve yapılan denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilecektir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: DHA