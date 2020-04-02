Tunceli'de korona virüs tedbirleri, araçlar için tek,çift plaka uygulamasına geçildi
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Tunceli, Güncel

Tunceli'de korona virüs tedbirleri, araçlar için tek,çift plaka uygulamasına geçildi

Tunceli'de korona virüs salgınına karşı tedbirler arttırıldı, tüm araçlar için tek çift plakasına göre trafiğe çıkma kararı verildiği bildirildi.

02.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:34
Tunceli'de korona virüs tedbirleri, araçlar için tek,çift plaka uygulamasına geçildi

Tunceli'de korona virüs salgınına karşı tedbirler arttırıldı, tüm araçlar için tek çift plakasına göre trafiğe çıkma kararı verildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu'nun Korona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulamaya konulacak yeni kararları paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan, plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde, çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir. 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 00: 01'den 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 24: 00'e kadar plakasının son rakamı çift olan araçlar, 03.04.2020 tarihi Cuma saat 00: 01'den 03.04.2020 tarihi Cuma saat 24: 00'e kadar plakasının son rakamı tek olan araçlar trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, ilimizden transit geçecek araçlar ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçlar kısıtlama dışındadır.İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir"denildi.

Açıklamanın devamında," Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü Misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öteyandan çocukların toplu alış veriş alanlarına götürülmesinin yasaklandığı, ayrıca şehir dışından Tunceli'ye gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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