Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı - Haberler
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Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi altına alındı.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Ulukale köyüne bağlı Yünlü mezrasına inen yaban keçilerinden birine köpekler saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerinden yaralanan keçiyi fark eden vatandaşlar, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden DKMP personeli, yaralı keçiyi bulunduğu yerden alarak veterinere götürdü.

Yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çemişgezek, Jandarma, Tunceli, Güncel, Haber

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