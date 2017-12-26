Tunceli'de Komando Timlerinin Terör Operasyonları Sürüyor

Tunceli'de Komando Timlerinin Terör Operasyonları Sürüyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde terörle mücadele kapsamında karlı dağlarda komando timleri operasyonlarını sürdürüyor.

Tunceli'de Komando Timlerinin Terör Operasyonları Sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terörle mücadele kapsamında karlı dağlarda komando timleri operasyonlarını sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timlerinin terörle mücadele operasyonlarını aralıksız devam ettirdiğini bildirdi. Operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karla kaplı dağlık alanda timlerin çalışmasını aktaran fotoğraflarda paylaşıldı. - TUNCELİ

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