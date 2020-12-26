Tunceli'de kısıtlama sessizliği
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Tunceli'de kısıtlama sessizliği

26.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:11
Tunceli'de kısıtlama sessizliği

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önceki hafta sonlarında olduğu gibi kentin en işlek caddeleri sessizliğe büründü.

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önceki hafta sonlarında olduğu gibi kentin en işlek caddeleri sessizliğe büründü.

Covid-19'la mücadele kapsamında 4. haftaya giren ve dün akşam saat 21.00'da başlayan 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki kısıtlamaya da Tuncelili vatandaşlar uydu.

Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ve zabıta ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. - TUNCELİ

Tunceli'de kısıtlama sessizliği
Tunceli'de kısıtlama sessizliği
Tunceli'de kısıtlama sessizliği
Tunceli'de kısıtlama sessizliği
Tunceli'de kısıtlama sessizliği
Tunceli'de kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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