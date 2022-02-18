Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendiTUNCELİ Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayı ailesi görüntülendi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendi

TUNCELİ Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayı ailesi görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan erken uyanmış ve karayoluna inerek yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen ayılar, bir süre karayolunu takip ettikten sonra yeniden karlı alana giderek gözden kayboldu.

Tunceli'de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title