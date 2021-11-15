Tunceli'de 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tunceli'de 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kış aylarındaki zorlu iklim şartlarında ilimizdeki bütün kamu kurumlarının hazır olması amacıyla, 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title