Tunceli'de kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
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Tunceli'de kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

19.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:09
Tunceli'de kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Tunceli Valiliği, 1 Aralık ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, 1 Aralık ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimizdeki yerel sıcaklık ortalamaları da dikkate alınarak kış mevsimi şartlarından kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde, il sınırlarımız içerisinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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