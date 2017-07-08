Tunceli'de "Kırsaldan Umutlar Filizleniyor" Projesi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde "Kırsaldan Umutlar Filizleniyor" projesi kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.



Pertek'te dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için uygulanan "Kırsaldan Umutlar Filizleniyor" projesi kapsamında 52'si kadın olmak üzere toplamda 50 kişiye verilen kurslar tamamladı. Proje kapsamında 20 kadına pekmez, pestil ve cevizli sucuk kursu, 11 kadın ve 8 erkekten oluşan kursiyer grubuna ceviz, dut ve badem yetiştiriciliği ve 20 kadına da Tunceli sarımsağı yetiştirme kursu verildi.



Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Güçlü, kursiyerleri üretim atölyelerinde ziyaret ederek yapılan üretim hakkında bilgi aldı.



Proje hakkında konuşan Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz, "Proje bitiminde kursiyerlerimizin üretime devam etmeleri hususunda her türlü yardımda bulunacağız. Amacımız kurs vererek proje uygulaması yapmak değil. Projenin bitmesi ile beraber kursiyerlerimizin üretim sürecine dahil etmektir. Bu kapsamda kursiyerlere devredilecek ve ticari anlamda bu üretime devam etmek isteyen kursiyerlere de her konuda yardımcı olunacaktır" dedi. - TUNCELİ