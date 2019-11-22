Tunceli'de kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu
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Tunceli'de kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

22.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:42
Tunceli'de kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu

'nin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.


Her mevsim doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçede etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede bitkilerin üzeri kırağı tuttu.

Eşsiz Munzur Dağları arasında sonbaharın renklerine bürünen bitkilerin kırağıyla bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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