Tunceli'de Kent Meydanı ve Yeraltı Çarşısı Yenileme Çalışmaları

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatlarıyla kent meydanı ve 85 iş yerinin bulunduğu yeraltı çarşısının modernize edilmesi için başlatılan çalışmaların aralıksız devam ediyor.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent meydanı ve yeraltı çarşısı yenileme projesinin Tunceli'ye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişim ve talimatlarıyla hayata geçirilen projelerle şehrin çehresinin değiştiği belirtildi.

Kentte hayata geçirilen en büyük projelerden birinin de kent meydanı ve yeraltı çarşısı yenileme projesi olduğu vurgulanan açıklamada, Sonel'in şu görüşlerine yer verildi:

"Tunceli Belediye hizmet binasının dış cephesini yeniliyoruz ve önündeki yeraltı çarşısının üstünde 2 bin 600 metrekare açık alanda 4 süs havuzu ve 500 metrekare peyzaj alanını tamamlayarak bu alanı bakmaya doyulamayacak bir tabloya dönüştüreceğiz. Ayrıca bu alanda 85 dükkanın bulunduğu yeraltı çarşısındaki tüm dükkanları ve ortak kullanım alanlarını modernize ederek esnafımıza teslim edeceğiz. Kentin kalbindeki bu meydanda ve yeraltı çarşındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmayı kısa sürede tamamlayarak kente modern bir proje kazandıracağız."

Sonel, ayrıca desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tunceli halkı adına şükranları sundu.