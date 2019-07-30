Tunceli'de kaza: Bir aile yok oldu
Tunceli'de kaza: Bir aile yok oldu Kazada anne, baba ve 1 çocukları hayatını kaybettiTUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tunceli'de kaza: Bir aile yok oldu
Kazada anne, baba ve 1 çocukları hayatını kaybetti
TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baysal idaresindeki 24 EA 204 plakalı araç, çevre yolu çıkışında Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 24 EA 204 plakalı araçta bulunan anne Hüsniye olay yerinde, baba Hüseyin Tunceli'de, oğulları Eren Baysal ise Elazığ'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazadan yaralı kurtulan 2 kişi ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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