Tunceli'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında, Uzman Çavuş Nuri Alperen Şanlı hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.



Kaza, Hozat-Pertek yolunda Dorutay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Nuri Alperen Şanlı idaresindeki 06 DP 3757 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek uçuruma yuvarlandı.



Kazada, sürücü Şanlı, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan Şanlı, olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlı'nın yaralanan eşi ve 2 çocuğu ise ambulansla Elazığ'a sevk edilerek Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yozgatlı olan Şanlı'nın, Hozat 61. Motorlu Piyade Tugayında Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. - TUNCELİ