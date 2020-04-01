Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok - Haberler
Tunceli, Munzur, Güncel

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yokTUNCELİ'de 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana...

01.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:31
Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. 16'ncı günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Ancak Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, yakınlarıyla birlikte arama çalışmalarını takip etti. GÜLİSTAN DOKU'DAN 88'İNCİ GÜNDE DE HABER YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 88'inci günde devam edildi. Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ile kıyı kesimlerde yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'nun izi bulunamadı.

GÜLİSTAN'IN ABLASINDAN AÇIKLAMA Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü bölgesine gelerek açıklamada bulundu. Kardeşinin bulunmasını isteyen abla Doku, "Buradan bizi yönetenlere, muhalefete, insan hakları ve hukuktan bahsedenlere çağrımdır, 88 gündür kardeşimin akıbetini bilmiyorum. İlk günden beri Gülistan'ın suya atladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tam üç ay oldu. Yapılan bütün aramalara rağmen Gülistan bu sudan çıkmıyor. İlk günden beri bu suda arama çalışması yapan bütün ekiplerin umutları tükendi. Arama ekipleri her fırsatta 'Gülistan buraya atlamış olsaydı şimdiye kadar çıkmıştı' dediler. Benim ve ailemin eli kolu bağlı. Üç ay boyunca bir insandan hiçbir ses yok, haber alınamıyor. Ben Türkiye'deki 81 milyon insana seslenmek istiyorum; Gülistan sizin de kızınız olabilirdi, gerçekten Gülistan'a ne oldu? Gülistan kaçırıldı mı, öldürüldü mü, kendi rızasıyla bir yerde mi? Eğer Gülistan bir yerdeyse, sesimi duyuyorsa lütfen çık ortaya. Biz artık aile olarak umutlarımızı tükettik. Her gün buralarda seni arıyoruz neredeysen, yaşıyorsan bize ses ver" dedi.

Aygül Doku, Gülistan için arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"88 gündür kardeşimi aramak için çabalayan jandarma, AFAD ve diğer bütün arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz aile olarak. Şunu belirtmek istiyorum; Türkiye'de 88 gündür 21 yaşındaki bir genç kız bulunamıyor."

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara...
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Fahrettin Koca Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Milli İngiltere
Şu an buradasınız: Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 21:02:23. #1.14#
title