Tunceli'de kayıp uzman çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu
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Tunceli'de kayıp uzman çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu

Tunceli'de kayıp uzman çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun...

Tunceli'de kayıp uzman çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu
29.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:08

Tunceli'de kayıp uzman çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu

Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu

TUNCELİ - Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni baraj gölünde arama yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. İlk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, bugün de Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam etti. JÖAK, JAK ve SAK'lar, Munzur Çayı'nda botlarla arama yaparken Adana, Elazığ, Adıyaman dahil bir çok ilden gelen dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış yaparak destek verdi. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerinde destek verdiği çalışmalarda Munzur Çayı'nda su altı kameralar da kullanıldı.

Bugün bölgede sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında dalgıç polisler, Munzur Çayı'nın bağlantı kolu olan Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi tarafında kayıp Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Güneş'in cansız bedeni baraj gölünden kurtarma ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkartılarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öteyandan, Güneş'in yanı sıra 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun da bölgede arama çalışması sürdüğü öğrenildi.

Tunceli'de kayıp uzman çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA

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