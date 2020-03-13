Tunceli'de kayıp üniversiteliden 69 gündür haber alınamıyor
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Tunceli, Güncel

Tunceli'de kayıp üniversiteliden 69 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

13.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:56
Tunceli'de kayıp üniversiteliden 69 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki dedektör köpekle katıldı.

Yağışlı hava ve göldeki suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde arama çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerinin de arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle gün boyu baraj gölü kıyılarında yaptığı geniş çaplı arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gülistan Doku olayın araştırılması için kente gönderdiği 4 kişilik özel ekip de çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin arama çalışması yaptığı bölgeye gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"69 gündür buradayız. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel ekip, olayın aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Her türlü ihtimali değerlendirdiği söyleniyor. Baraj gölünde su azaldı, artık taşlar ve köprüler ortaya çıkmaya başladı. 30-40 gündür bölgede çalışan AFAD ekibi ve çalışan ağabeylerimizde bize, 'düşseydi genelde vaka yerinde veya biraz uzağında bulunur' dediler. 'Eğer kıyıdan girmiş olsaydı su çekildiği için şu anda yine olması gerekirdi' diye söylediler. Bilmiyoruz açıkçası, her sudan çıkmadığı gün umudumuz daha da artıyor. 69 gündür hep aynı noktadayız bu çok acı verici."

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti. Genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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